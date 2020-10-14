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  4. GÜNCELLEME - Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasının bahçesindeki zeytinyağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait 7 arazöz, Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait bir su tankeri, Ayvalık Belediyesine ait 2 ekip müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, paketlenmiş zeytinyağları ile paletler kullanılamaz hale geldi.

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