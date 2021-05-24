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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

24.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü mahrem imam olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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