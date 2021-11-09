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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 gözaltı

09.11.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 12 ilde "örgüt kurarak dolandırıcılık suçu" işlediği tespit edilen 22 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçu işlediği iddia edilenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 22 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 13 zanlıyı gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanma çalışması sürdürülüyor.

Yapılan incelemelerde ise şüphelilerin dolandırıcılıktan 2 milyon lira gelir elde ettikleri öğrenildi.

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dolandırıcılık Balıkesir

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