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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamlarına" yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrencilere "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında olduğu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis okulundaki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışmalar yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da başlatılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

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