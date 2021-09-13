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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

13.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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