YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.11.2020 01:51 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tabakhaneler mevkisindeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gönen ve Bandırma'dan sevk edilen 12 itfaiye aracının yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor.

Köpük kulesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Çevreye sirayeti önlenen yangında, fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçı
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "25 yaşında kaybettiğimiz hasta var. 'Bana bir şey olmaz' mantığı çok yanlış"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "25 yaşında kaybettiğimiz hasta var. 'Bana bir şey olmaz' mantığı çok yanlış"
Denizli il Jandarma Komutanlığı kan bağışında bulundu
Denizli il Jandarma Komutanlığı kan bağışında bulundu
Serdivan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Serdivan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Asri Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Asırlık baba ocaklarını restore ettirip, yaz tatillerini geçiriyorlar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
Bandırma’da faturasız etil alkol ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.