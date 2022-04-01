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GÜNCELLEME - Balıkesir'de helikopter destekli huzur operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

01.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonunda 52 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçları kapsamında şüphelilere yönelik yakalama kararları verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koordinesinde, yaklaşık 100 adrese 1000 emniyet personeli tarafından operasyon düzenlendi.

Ramazan ayı öncesi başlatılan ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın yönettiği operasyon, özel harekat ve helikopter destekli gerçekleştirildi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, havalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, 131 tüfek kartuşu, 203 mermi, 65 kurusıkı fişeği, 3 bıçak, pala, 8 sikke, 75 kenevir tohumu, çalıntı motosiklet, 427 gram esrar, 425 gram sentetik kannabinoid, 23,59 gram metamfetamin, bir kök Hint keneviri, 68 sentetik ecza hapı, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 elektronik hassas terazi, 22 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, çalıntı televizyon, telefon, tablet bilgisayar, cep telefonu, iki kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüpheli hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, resmi belgeyi bozma, yok etme, gizleme, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi veya ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldı.

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