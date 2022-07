GÜNCELLEME - Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi aranıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Yeniçeri (43), Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Doğukan Onay, fiber tekne ile Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaştı.

Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.

Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı, Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botları, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Milletvekili yetkililerden bilgi aldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altınkum sahiline giderek Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kaybolanların aileleriyle görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Canbey, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının kötü, denizin dalgalı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle üzücü olayın yaşandığını söyledi.

Denizde kaybolan Işıktaş ve Yeniçeri'nin bulunması için mücadele verildiğini aktaran Canbey, "Burada bir helikopter, bir uçak ve 3 bot çalışmalarına devam ediyor. İnşallah tez zamanda kayıplara ulaşmayı ümit ediyoruz. En büyük şanssızlık görüş açısının sıfır olması görüş açısı çok zayıf. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız su altı robotu da bölgeye getirilerek arama tarama çalışmalarına dahil edildi." diye konuştu.

Kayıp Sinan Yeniçeri'nin ağabeyi Kamuran Yeniçeri, kardeşi ve Işıktaş'ın rüzgarın etkisiyle kaybolduğunu anlatarak, "Ekipler bu saate kadar hiç durmadan çalıştılar. Hepsi hakkını helal etsin. İnşallah sağ salim buluruz. Kardeşim Sinan'ın yüzmesi vardı, diğer çocuğun yüzmesinde herhalde sıkıntı varmış. İnşallah ulaşırız." dedi.

Hasan Hüseyin Işıktaş'ın akrabası Turgut Güneş de olayı duyunca şoke olduklarını belirterek " Ümidimizi kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar. Kendisi öğrenciydi burada. 'Yaz tatilinde biraz para kazanayım, burada kalayım' dedi. Otelde çalışıyordu." ifadelerini kullandı.