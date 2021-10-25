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  4. GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

25.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyorBalıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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