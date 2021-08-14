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GÜNCELLEME - Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu

14.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife Ünal'ın cenazesine, iş makinesi yardımıyla çamurun 1,5 metre altında ulaşıldı CENAZENİN BULUNMASIYLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, biriken çamurları iş makineleriyle titizlikle inceleyerek çalışmaları sürdürdü.

Ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde 1,5 metre çamurun altında buldu.

Cenaze, ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.

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sel Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:32

Bartın Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
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Abdipasa
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