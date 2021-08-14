GÜNCELLEME - Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadının cenazesi bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.
Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, biriken çamurları iş makineleriyle titizlikle inceleyerek çalışmaları sürdürdü.
Ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde 1,5 metre çamurun altında buldu.
Cenaze, ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.
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