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  4. Başakşehir'de devrilen kamyondaki yükün altında kalan 3 çocuk yaralandı

Başakşehir'de devrilen kamyondaki yükün altında kalan 3 çocuk yaralandı

AA AA
26.09.2024 08:20
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Başakşehir'de devrilen kamyondaki inşaat demirlerinin altında kalan 3 çocuk yaralandı.

Başakşehir'de devrilen kamyondaki yükün altında kalan 3 çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki rampadan 34 UD 3102 plakalı, demir inşaat malzemesi yüklü kamyonla inen Nazım T, aracın freninin tutmadığını fark etti.

Şoför, araçla Uğur Sokak istikametine yönelirken, virajı alamayan kamyon sokağın başında devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonun kasasından savrulan demir malzemenin altında kalarak yaralandı.

Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuklar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Nazım T. polis merkezine götürüldü.

Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Başakşehir'de devrilen kamyondaki yükün altında kalan 3 çocuk yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Başakşehir

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