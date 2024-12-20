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Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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20.12.2024 09:18
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Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz olay yerinde gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

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