Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesi'nde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen M.E.B, ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan M.E.B'nin ikametindeki 4 köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilerek, koruma altına alındı.
Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.