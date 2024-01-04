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  4. Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

04.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesi'nde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen M.E.B, ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan M.E.B'nin ikametindeki 4 köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilerek, koruma altına alındı.

Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz köpek şiddet

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