GÜNCELLEME - Bilecik'te kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İsmetpaşa Mahallesi Hilali Ahmer Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla ağır yaralanan Baran Savaş (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S, Y.S, A.S. ve F.S. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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