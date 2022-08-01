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GÜNCELLEME - Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"

01.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yakınlarının hastaneye götürülmesi talebi üzerine gönderilen ambulansın içindeki tıbbi cihazlara zarar veren şüphelinin, sağlık çalışanlarına tehdit ve hakarette bulunduktan sonra indiği araca tekrar yönelip kafasıyla vurması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan hasta M.K'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti.

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle M.K'yi ambulansa bindirdi.

Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen M.K, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.

Ambulanstan çıkan M.K'nin tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi.

Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü.

Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri, sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve aracın camına "kafa atması", sonrasında ise çöp konteynerinde bir şeyler araması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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