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GÜNCELLEME - Bingöl'de sağlık ekipleri, 115 yaşındaki hasta için seferber oldu

28.01.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasta Zülküf Barulday: - "Takdir Allah'ındır, Allah razı olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" HASTA VE OĞLUNUN RÖPORTAJI EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde oturan 115 yaşındaki genel durum bozukluğu olan hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancak beldesi Sudüğünü köyünde yaşayan 115 yaşındaki Zülküf Barulday'ın yakınları, hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ekipleri, yürüyerek eve gitti ve Barulday'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Çalışma sonucu Barulday, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Tedavisi hastanenin acil servisinde süren Barulday, ekiplere teşekkür ederek, "Takdir Allah'ındır, Allah razı olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Barulday'ın oğlu Sabri Barulday da yoğun kar yağışı nedeniyle köylerinin yolunun kapalı olduğunu anlatarak, "Allah devletten razı olsun, hasta 115 yaşındaki babam için yolu açtı ve hastaneye ulaştırdı. " diye konuştu.

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