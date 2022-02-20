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  4. GÜNCELLEME - Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

20.02.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortakent Mahallesi'ndeki bir apart önüne gelen N.Ş. ile Suudi Arabistan uyruklu M.A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ş, bıçakla M.A.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan M.A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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