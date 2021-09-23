GÜNCELLEME - Bodrum'da tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesine yakın bir bölgedeki tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilik alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum İşletme Şefliğine ait 2 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 7 itfaiye aracı ve 18 personelle müdahale edildi.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ile vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan güçlükle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.



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