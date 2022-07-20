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  4. GÜNCELLEME - Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu

GÜNCELLEME - Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu

20.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının 60'a yükseldiği kaydedildi.

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