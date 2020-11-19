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  4. GÜNCELLEME - Bolu'da çaldıkları keresteleri 10 kişiye satan 4 kişiden 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Bolu'da çaldıkları keresteleri 10 kişiye satan 4 kişiden 2'si tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 19.11.2020 18:04 | Son Güncelleme

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Bolu'da 100 bin lira değerinde kereste çalarak 10 kişiye sattıkları iddiası ile gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Gölköy Kavşağı'nda yer alan bir firmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Depoda bulunan 100 bin lira değerindeki ithal kerestenin traktör römorkuna yüklenerek çalındığını belirleyen ekipler, 4 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin, çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıklarını belirleyen ekipler, önce ürünleri bularak sahibine teslim etti, daha sonra da E.Y. (20), A.K. (20), S.M.(20) ve E.K'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile A.K. tutuklandı, S.M. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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