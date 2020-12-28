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GÜNCELLEME - Bolu'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

BOLU HABERLERİ  | 28.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

YANGINDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiyeleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tamamen yanan evde bir kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda ev sahibi 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetintaş'ın cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın esnasında evde bulunan Yusuf Çetintaş'ın eşi Şehriye (72) ve kızı Şehriye Çetintaş'ın (43) ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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