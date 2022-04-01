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  4. GÜNCELLEME - Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüste gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüste gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

01.04.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen otobüs, Anadolu Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Otobüs ve yolcuların üst aramasında, sırt çantasına gizlenmiş 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili, görevden uzaklaştırılan uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci M.T. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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