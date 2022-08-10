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  4. GÜNCELLEME - Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

10.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Bozcaada ilçesindeki çöplük yangını kontrol altına alındı.

Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Çanakkale Bozcaada

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