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GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alan Yaylası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

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