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GÜNCELLEME - Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı

23.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi GELİŞMELER EKLENDİ

Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesine dün akşam saatlerinde Acil Servis Kovid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Daha sonra 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adaletin takipçisiyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği bilgi notunu sosyal medyadan paylaşarak "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen kişi, ifadesinin ardından emniyetten salıverildi.

G.Ç. S.T ve D.Y ise işlemlerinin ardından Burdur Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan biri adliyeye girişinde gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz, suçlu olan mı var yoksa." dedi.

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