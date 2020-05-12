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GÜNCELLEME - Burdur'un Bucak ilçesinde bir beldenin karantinaya alınması

BURDUR HABERLERİ  | 12.05.2020 18:37 | Son Güncelleme

Kovid-19 testi pozitif çıkan berberin temas ettiği belirlenen kişilerin test sonuçları negatif çıktı TEST SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde karantinaya alınan beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişiler de tespit edildi.

Burdur Valiliğince, il genelindeki tüm berberlere faaliyetlerine başlamadan önce Kovid-19 testi yapıldı. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı.

Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastalığın beldede yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

Bu arada, koruyucu yüz maskesi siperlik dağıtımı sırasında söz konusu berberle temas eden Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Diğer test yapılan kişilerde de henüz Kovid-19'a rastlanmadı.

Belde halkının 14 gün evlerinde gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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