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GÜNCELLEME - Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu

09.08.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunan cesedin kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi CESEDİN KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan genci arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos'ta ayrılan Hikmet Özgüneş'ten (29) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Aramalar, dün yol kenarında Özgüneş'in motosikletinin bulunduğu Bahçekaya Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NAK Arama Kurtarma, ANDA, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bu bölgeye yönlendirildi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler, bölgedeki dere yatağında çalışma yaptığı sırada bir ceset gördü.

Sarp arazide bulunan ve bozulmaya başlayan cesedin Özgüneş'e ait olup olmadığı için çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen kayıp kişinin yakınları, cesedin Özgüneş'e ait olduğunu teşhis etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan Özgüneş'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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