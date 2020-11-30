GÜNCELLEME - Bursa'da bıçaklanan kişinin cesedinin yakılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Araçtaki kişilerin M.D. (25) ve akrabası Z.N. (18) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliler ile arkadaşları H.S'yi (34) yakaladı.

Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, aynı kişilerin bölgedeki yapı malzemesi satan bir dükkandan da kazma satın aldıklarını öğrendi.

Yapılan araştırmada, cesedin bulunduğu bölgeye 5 kilometre uzaklıktaki bir markete gelen 2 kişinin buradan su aldığını ve görgü tanıklarının belirttiği siyah otomobille marketten ayrıldığı belirlendi.

Görgü tanıklarından olay yerine içinde 2 kişinin bulunduğu siyah renkli bir otomobilin geldiğini öğrenen ekipler, bulunan su şişesi markasının ilçedeki belirli marketlerde satıldığını tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine giderek çalışma başlatan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin yanında bir su şişesi ile kazma ve kürek buldu.

İddiaya göre, vatandaşlar tarafından Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkisinde yanmış erkek cesedi bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Z.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.D'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan S.T'yi (25) öldürdüğünü itiraf ettiği ileri sürüldü. Olay günü akrabası Z.N. ve arkadaşı maktul S.T. ile Vani Mehmet Mahallesi'ndeki evlerinde içki içtiklerini anlatan M.D'nin, S.T. ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktığını, S.T'yi sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı M.D'nin, akrabasıyla S.T'nin cesedini streç film ve naylona sararak bir gün evde sakladıktan sonra Alacalar mevkisine götürdükleri, cesedi gömmek için çukur kazamayınca da aldıkları çıkma araç lastiğini kullanarak yaktıkları iddia edildi.

