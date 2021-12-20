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GÜNCELLEME - Bursa'da eşini uyurken tüfekle öldüren adam psikiyatri hastanesine sevk edildi

20.12.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ BURSA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşini uyurken tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için mahkemece Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne (YGAP) sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde yaşayan A.K.U. (81) evde uyuduğu sırada eşi Gülser U'yu (77) tüfekle başından vurdu. Yaşlı adam daha sonra kızını arayıp durumu bildirdi.

Şüphelinin kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülser U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülser U'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K.U ise evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, olayla ilgili çelişkili ifadeler veren A.K.U'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için YGAP'a sevk edilmesine karar verildi.

Şüphelinin burada gözetim altında tutulacağı belirtildi.

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