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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Bursa'da hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

02.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi YARALILARIN İSİMLERİ VE GÜVENLİK KAMERASI DETAYI EKLENDİ

Bursa'da bir hurda deposunda yaşanan patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 6. Okul Sokak'taki hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlama nedeniyle depo ve yanındaki çay ocağında büyük hasar meydana geldi. Çevredeki iş yerlerinin kapı ve pencereleri kırıldı, araçlar zarar gördü.

Çay ocağının sahibi Ramazan Üçöz ile bölgedeki iş yerlerinden birinde çalışan Dilaver Ceylan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Doğal gaz firması ekipleri ise herhangi bir tehlike oluşmaması için sokaktaki gaz akışını kesti.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlama, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, yoldan geçtiği sırada depodan büyük bir gürültüyle hurdaların etrafa saçıldığı görülüyor.

Olayın sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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patlama Bursa

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