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GÜNCELLEME - Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 07.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında çıkan kavgada, çevredeki iş yerleri ve araçlara kurşun isabet etti ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Serdar Umur ile Emre U, Sadık Ç, Alican Ç, Özkan C. ve Okan C, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yaralıdan Emre U'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarının, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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