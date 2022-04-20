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GÜNCELLEME - Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

20.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yakup Canbolat: - "El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var" VALİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki bir infaz koruma memurunun şehit olduğu olayda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz." dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

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