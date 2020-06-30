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GÜNCELLEME - Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA HABERLERİ  | 30.06.2020 18:50 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey Devlet Hastanesinin arkasında bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak, yanmaya başladı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınması için ekiplere destek oldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrika etrafındaki kuru otlaklara da sıçradı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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