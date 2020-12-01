YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 01.12.2020 23:58 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Büyükkumla Mahallesi'ndeki restoranda, iddiaya göre işletmeciler ile bazı müşteriler arasında kavga çıktı.

Silah kullanılan kavgada Osman Gürle yaşamını yitirdi, yaralanan G.G. ve A.M. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası M.A.O, B.T, D.B.O, ve Ü.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.S. serbest bırakıldı. M.A.O. ve B.T. tutuklanırken, D.B.O, ve Ü.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceden olayın zanlısı olarak tutuklanan A.B. ile birlikte, cinayet davasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Öte yandan Gemlik Adliyesi civarında polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 34 RU 2747 plakalı otomobilde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.S. ve A.I. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:58
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.