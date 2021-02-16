GÜNCELLEME - Bursa'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dolmuş şoförlüğü yapan Halil Muslu (44) ile hakkında dava açtığı için aralarında husumet olduğu belirtilen, çalıştığı dolmuşun sahibi S.A.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A.K, Muslu'yu tabancayla göğsünden vurarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Muslu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

