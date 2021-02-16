YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Bursa'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bursa'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

16.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dolmuş şoförlüğü yapan Halil Muslu (44) ile hakkında dava açtığı için aralarında husumet olduğu belirtilen, çalıştığı dolmuşun sahibi S.A.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A.K, Muslu'yu tabancayla göğsünden vurarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Muslu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Bursa'da 394 sikke ele geçirildi

Bursa'da 394 sikke ele geçirildi

Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza

Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza

Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı

Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı

Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

Bursa'da atık sularını dereye boşalttığı belirlenen fabrikayla ilgili işlem başlatıldı

Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.