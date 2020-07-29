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GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

BURSA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.

Yangının yaklaşık 3 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın, alevlerin kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını ifade etti.

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