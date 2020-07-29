GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.
Yangının yaklaşık 3 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Akın, alevlerin kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını ifade etti.