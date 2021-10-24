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GÜNCELLEME - Bursa'nın İznik ilçesinde erkek cesedi bulundu

24.10.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İznik Sahil Yolu'ndaki tarihi surların yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu anlaşıldı.

Kartalmış'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ve Mustafa Y. emniyetteki işlemeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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