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  4. GÜNCELLEME - Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı

GÜNCELLEME - Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Karantinaya alınan Yazıbaşı Mahallesi'ne giriş jandarma ekiplerince kapatıldı DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.

- Mahalle girişi kapatıldı

Karantina kararı ardından mahalle girişi jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mahalle girişine şerit çeken ekipler, giriş ve çıkışa izin vermiyor. Ayrıca mahalle sakinlerinin zorunlu olmadıkça evden çıkmalarına da müsaade edilmiyor.

Mahallede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Mahalle

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