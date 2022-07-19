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GÜNCELLEME - Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

19.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehmus Ele'nin ilk ifadesinde, ormanlık alanda kaybolduğunu, elbiselerini bulunmak amacıyla arazide bıraktığını, kendisini de sağlık açısından iyi hissettiğini söylediği öğrenildi İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 20 yaşındaki genç, Çatalca'da ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da ailesiyle kamp yapmak için gittikleri Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için, AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, genci Çamlıköy tabiat parkına yaklaşık 2 kilometre mesafede, stabilize yola yakın İstanbul Çatalca sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.

İlk görüşmede ormanlık alanda kaybolduğunu belirten Şehmus Ele'nin, elbiselerini, bulunmak amacıyla arazide bıraktığını, kendisini de sağlık açısından iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.

Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından genç, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ Saray ilçesi Kastro Çamlıköy tabiat parkına 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte kamp yapmaya giden Şehmus Ele'nin, İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda kaybolduğu yönünde ihbar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaybolan vatandaşımızı bulmak için jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve AFAD birimlerimizden 800'e yakın personelimizle karadan arama kurtarma ekipleri, havadan drone, uçak, denizden sahil güvenlik unsurları, termal kameralar ve arama köpekleri ile yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunmuştur. Sağlık ekiplerimizce yapılan kontrollerde (Ş.E) adlı vatandaşımızın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmak üzere Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir."

- Olayın geçmişi

Şehmus Ele, 12 Temmuz Salı günü ailesiyle pikniğe gittiği Çamlıköy Tabiat Parkı'nda, Çatalca ilçesi mülki sınırlarında kalan ormanlık alanda kaybolmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen, yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

Arama çalışmaları sırasında gence ait kıyafetler, 16 Temmuz'da kaybolduğu belirlenen yerden 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunmuştu.

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