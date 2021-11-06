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  4. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı

06.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOĞAZIN GEMİ TRAFİĞİNE AÇILMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yaklaşık 12 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği, transit geçişlere açıldı.

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