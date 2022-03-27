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GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

27.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİNİN KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi kurtarıldı.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden 82 metre boyundaki Togo bayraklı "Gelibolu" isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kurtarılan gemi, "Türkeli" römorkörü ve "KIYEM-1" botunun refakatinde Akçansa önlerindeki 3 No'lu Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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