YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği görüş mesafesinin normale dönmesiyle açıldı

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği görüş mesafesinin normale dönmesiyle açıldı

01.02.2021 21:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİ TRAFİĞİNİN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndaki, olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulan gemi trafiği, görüş mesafesinin normale dönmesiyle yeniden açıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü kapatıldı.

Boğaz içinde geçişlerini sürdüren diğer gemiler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Görüş mesafesinin normale dönmesiyle gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri de yapılmaya başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:33
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Batı Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Şadırvan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'de barajda kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan gemideki makine arızası giderildi

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan gemideki makine arızası giderildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

Yılın ilk dolunayı Kazdağları’nda görüntülendi

Yılın ilk dolunayı Kazdağları’nda görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.