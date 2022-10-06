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GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman ve 4 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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