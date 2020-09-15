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GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü: - "Kontrol altına alma çalışmaları aleyhte kuvvetli rüzgar ve bozuk arazi şartlarına rağmen olumlu yönde devam etmektedir" ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavakköy köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 3 dozer, 9 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracının yanı sıra belediyelerin itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmalarına 150 personelin katıldığı bildirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Şefliği 110 ve 113 numaralı bölmelerde orman arazisinden duman çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerin derhal yangın bölgesine sevk edilerek 13 dakika sonra ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Yangın ihbarıyla Çanakkale'de konuşlu 2 helikopter ile Bursa, Balıkesir ve Edremit'ten helikopterler yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Akabinde destek amaçlı su atar uçak hareket ettirilmiştir. Kontrol altına alma çalışmaları aleyhte kuvvetli rüzgar ve bozuk arazi şartlarına rağmen olumlu yönde devam etmektedir."

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