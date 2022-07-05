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  4. GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

05.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 11 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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