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  4. GÜNCELLEME - Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de restoranda tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar tutuklandı

19.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin B. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emin B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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