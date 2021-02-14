GÜNCELLEME - Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Şüphelilerden şikayetçi olan Sakin'in, ifadesinde Hayvanları Koruma Derneğine üye olduğunu ve sokak köpekleriyle ilgilendiğini, gece sokakta havlayan köpeklere ıslık çaldığını, sokaktan geçen tanımadığı kişilerin "Kime ıslık çalıyorsun?" diyerek küfrettiklerini ve saldırgan tutumlarına devam ederek ikametgahına doğru yeltendiklerini ancak bekçilerin buna engel olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu sırada apartmanın önüne gelen ve şüphelilerin arkadaşları olduğunu öğrenilen grup, polisin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da sosyal medyada yaptığı paylaşımla tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen vatandaşa emniyet güçlerinin Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaştığı ve olaya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternet sitelerindeki görüntülerde sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadının iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemesi yer alıyor.

Bu sırada silah seslerinin duyulması üzerine ağlamaya başlayan kadının "Ne olur yardım edin. Afyon Erenler Mahallesi'ndeyim." dediği duyuluyor.

Şerife Sakin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tamamen köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıktığını söyledi.

"Ben sokak köpeklerinin kavga ettiğini düşünerek sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pencereden ıslık çaldım" diyen Sakin, olayı şöyle anlattı:

"Cama çıktım ve ıslık çalmaya başladım. 2 yan binamın önünde iki şahıs vardı erkek. Karanlık olduğu için yüzlerini görmedim alkollülerdi. Ben ıslık çaldığım için rahatsız oldular. Benim binama doğru yürümeye başlayıp 'niye ıslık çalıyorsun bir sıkıntın mı var?' tarzında konuşmaya başladılar. Ben de neden böyle davrandıklarını sordum. Sonra bana ve aileme küfürler etmeye başladılar. Köpekleri de seni de aileni de şöyle böyle yaparız dediler. Sonrasında da ben polisi aradım çünkü şahıslar evime doğru ilerliyordu."