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GÜNCELLEME - CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi

31.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüste arama yaptı.

Ekiplerin 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği aracın CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait olduğu belirlendi.

Araçtaki Ç.A. ve kardeşi M.T.A. ekiplerce gözaltına alındı.

İki şüphelinin CHP İl Başkanı Mehmet A'nın oğulları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlılardan M.T.A'nın uyuşturucu ticareti, Ç.A'nın da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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