GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Şavşat-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Şavşat-Ardahan kara yolu, kontrollü ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Şavşat-Ardahan kara yoluna, 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde sabah saatlerinde çığ düştü.

Bu sırada bölgede kar temizleme çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesi, kısmen çığ altında kaldı.

İş makinesinin kar altında kalmayan bölümünde bulunan operatör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Şavşat-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrollü ulaşıma açıldı.



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