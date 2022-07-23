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GÜNCELLEME - Çorum'da amcasının oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

23.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUTUKLAMA BİLGİSİ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlunu köpeğini darbettiği iddiasıyla silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bahçeli köyünde köpeğini darbettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu amcasının oğlu Hacı D'yi (30) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan M.D. (36), gece saatlerinde köydeki evine dönmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, M.D. kaçmıştı.

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